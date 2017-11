High School Football All Region For Class 6-2A

HIGH SCHOOL FOOTBALL ALL REGION 6-2A

Award Name Position School

Team of the Year Maryville

Coach of the Year Derek Hunt Maryville

Offensive Assistant of the Year Adam Hendrix Heritage

Defensive Assistant Defensive Staff Bradley Central

Player of the Year Dylan Hopkins QB Maryville

Offensive Player of the Year Keegan Jones RB Cleveland

Defensive Player of the Year Jay Person OLB Bradley Central

Ironman Award Andrew Manning WR/S/LS/H Ooltewah

Lineman of the Year Martin Pierce DT McMinn County

Sophmore of the Year AJ Davis WR Maryville

All Region Team

Tee Hodge Maryville

Christian Markham Maryville

Seth Orren Maryville

Isaiah Cobb Maryville

Byron Brown Maryville

Mason Gann Maryville

Will Orren Maryville

Jack Williams Maryville

Jacob Wall Academic Maryville

Lameric Tucker Bradley Central

Dylan Standifer Bradley Central

Nick Howell Bradley Central

Chris Cash Bradley Central

Kevin Gentry Bradley Central

Jeffrey Brewer Bradley Central

Hayden Owenby Bradley Central

Jake Pressley Academic Bradley Central

Romeo Wykle Cleveland

Micaleous Elder Cleveland

Chase Oliver Cleveland

Kellye Cawood Cleveland

Caleb Flicker Cleveland

Logan Stutzman Cleveland

Ty Baker Academic Cleveland

Name School

Kyrell Sanford Ooltewah

Rondarius Wash Ooltewah

Brandon Davis Ooltewah

Zaire Bruner Ooltewah

Jaylen Rogers Ooltewah

Jack Richards Academic Ooltewah

DJ Cooper Heritage

Kameron Johnson Heritage

Landon Harrell Heritage

Jackson Jett Heritage

Tim Shultz Academic Heritage

Tabre Abernathy McMinn County

Will Wright McMinn County

Austin Arnett McMinn County

Caleb Goodine Academic McMinn County

Damien Love William Blount

Nick Yoakum William Blount

Michael Harris

Isaac Norman Academic William Blount